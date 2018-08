Speciale Venezia 75: le Giornate degli Autori presentano in anteprima "Rwanda" di Riccardo Salvetti e Marco Cortesi

17 agosto 2018

Sarà in première assoluta il 1 settembre a Venezia, Rwanda, film di Riccardo Salvetti e Marco Cortesi (che ne è anche interprete), tratto dall’omonimo spettacolo teatrale, e realizzato con una travolgente campagna di crowdfunding con migliaia di sostenitori, in partnership con Sedicicorto International Film Festival di Forlì e FEDIC – Federazione Italiana dei Cineclub e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Voluto come evento collaterale dalle prestigiose Giornate degli Autori della Biennale Cinema, “Rwanda” si ispira a una storia vera accaduta nel 1994, nei sanguinosi giorni in cui furono trucidati dall’etnia Hutu circa un milione di Tutsi. Una pagina tragica del XX secolo, ancora fortemente attuale, vista attraverso gli occhi di Augustin e Cecile, che hanno scelto con coraggio la solidarietà e l’amicizia al posto dell’odio.

Storie di uomini e donne, di bambini e di famiglie raccontate in modo innovativo, con al centro 480 persone provenienti da 24 Paesi dell’Africa Centrale, coinvolte in un imponente Laboratorio di integrazione e cooperazione, in cui sono state chiamate a interpretare una pagina del proprio passato. Tra loro numerosi cittadini ruandesi, testimoni dei drammatici eventi di quella primavera di sangue.

Salvetti e Cortesi, giovani cineasti forlivesi, e il festival Sedicicorto, con il loro appassionato lavoro, hanno valorizzato il ruolo di Forlì, non solo come polo culturale ma anche come città di notevole impegno sociale e civile. A completare il cast l’attrice Mara Moschini e Massimo Gardini, direttore della fotografia, nonché produttore. Il progetto ha avuto anche il contributo del critico e storico del cinema Paolo Micalizzi, che da subito ne ha intuito la potenza e l’originalità narrativa.

Oltre alla già citata prima del 1 settembre, Lido (ore 20:30 Auditorium Santa Maria Elisabetta) il film sarà proiettato anche il 2 settembre alle 16 e alle 21, già sold out. Per venire incontro alla grande richiesta del pubblico, sono in programmazione altre visioni nei giorni seguenti, che saranno confermate quanto prima.

(Foto: Riccardo Caselli)