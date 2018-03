Produzione e Sviluppo: sono on line i bandi 2018 per il Cinema e l’Audiovisivo

08 marzo 2018

Il Fondo per l’Audiovisivo dell’Emilia-Romagna incrementa il sostegno alla produzione cinematografica e allo Sviluppo, come già annunciato nel Programma triennale Cinema 2018/2020. E’ infatti di 2 milioni e 408 mila euro la cifra stanziata nel 2018 per chi sceglie l’Emilia-Romagna come location e come luogo attorno a cui costruire una progetto cinematografico e audiovisivo. L’importo è suddiviso in tre bandi, destinati a imprese locali, nazionali ed estere, e gestito da Emilia-Romagna Film Commission.

“La Regione Emilia-Romagna impegnerà per il cinema quasi 5 milioni di euro nel bilancio 2018, di cui la metà destinati alla produzione, come annunciato nel Piano triennale di settore – ha affermato l’assessore regionale alla Cultura Massimo Mezzetti – Si è aperta quindi una fase nuova che parte dai risultati più che soddisfacenti del precedente programma, avviato nel 2015 con l’attuazione del nostro Fondo per l’Audiovisivo. Con i bandi del 2018 – ha aggiunto l’assessore – sono messi a disposizione oltre 700mila euro in più rispetto allo scorso anno. Una conferma concreta dell’incremento delle risorse, per stimolare imprese e creatività in un territorio in cui la tradizione cinematografica merita di ricoprire nuovamente un ruolo di primo piano a livello internazionale”.

Bando per la concessione di contributi destinati a imprese nazionali ed internazionali che realizzano opere sul territorio regionale

1 milione e 500 mila euro sono stanziati per le produzioni italiane europee ed extraeuropee, con l’obiettivo di attirare realtà audiovisive, cinematografiche e televisive, la cui presenza generi ricadute culturali, turistiche ed economiche sul territorio.

L’intervento regionale è finalizzato alla concessione di contributi per la produzione (pre-produzione, riprese/lavorazione, post-produzione) sul territorio dell’Emilia-Romagna delle seguenti opere audiovisive:

a) Opere cinematografiche di lungometraggio b) Opere televisive c) Opere web d) Documentari

Ciascuno dei generi sopra riportati può essere realizzato, sia parzialmente che integralmente, con tecniche di animazione.

L’impresa beneficiaria del contributo può essere o produttore unico o coproduttore di maggioranza del progetto o produttore esecutivo.

A differenza della scorsa edizione il bando non è più a sportello, ma prevede invece due finestre di chiamata:

– Prima sessione: entro il termine perentorio dell’11 aprile 2018 alle ore 16:00;

– Seconda sessione: dalle ore 16:00 del 4 luglio 2018 alle ore 16:00 del 4 settembre 2018.

La presentazione dei progetti deve avvenire unicamente a mezzo pec, pena la non ammissibilità della domanda.

Il bando completo e tutta la modulistica



Bando per il sostegno di opere cinematografiche e audiovisive destinato a imprese con sede in Emilia-Romagna

La chiamata per le produzioni dell’Emilia-Romagna ammonta a 800mila euro.

Possono presentare i progetti imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva con sede legale sul territorio, o con unità operativa attiva sul territorio regionale da almeno 12 mesi. Anche in questo caso l’impresa beneficiaria del contributo può essere o produttore unico o coproduttore con quota di maggioranza o produttore esecutivo. Ciascuna impresa può presentare al massimo due domande di contributo.

Sono ammesse a partecipare le produzioni con progetti di :

a) Opere cinematografiche di lungometraggio b) Opere televisive c) Opere web e cortometraggio d) Documentari

Ogni genere può essere realizzato sia parzialmente che integralmente con tecniche di animazione.

Non sono ammessi progetti che comportano costi ammissibili inferiori a 15.000 euro, e la percentuale di contributo varia da un minimo di 35% ad un massimo del 50% delle spese ammissibili sulla base del punteggio ottenuto dal progetto.

Anche questo bando prevede due finestre temporali per la presentazione delle domande, con le seguenti scadenze:

– 1° sessione di valutazione: entro il termine perentorio del giorno 11 aprile 2018 alle ore 16:00;

– 2° sessione di valutazione: dalle ore 16:00 del giorno 4 luglio 2018 ed entro il termine perentorio del giorno 04 settembre 2018 alle ore 16:00.

Il bando completo e tutta la modulistica

Bando per il sostegno allo sviluppo di opere cinematografiche e audiovisive destinato ad imprese con sede in Emilia-Romagna

108mila euro complessivi sono infine messi a disposizione per le imprese dell’Emilia-Romagna impegnate nella scrittura di sceneggiature originali e nello sviluppo di :

a) Opere cinematografiche di lungometraggio b) Opere televisive c) Opere web d) Documentari

Il contributo potrà essere di 15.000 euro massimi e l’importo determinato sulla base della qualità del progetto e del costo preventivo di sviluppo. Non potrà, in ogni caso, risultare superiore all’80% delle spese di sviluppo sostenute, non coperte da altro finanziamento pubblico.

Saranno valutati i progetti dal carattere innovativo e con la potenzialità per essere diffuse in ambito nazionale ed estero.

La domanda va presentata, pena la non ammissione, entro il 30 aprile 2018.

Il bando completo e tutta la modulistica