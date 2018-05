Asian Film Festival: a Bologna il cinema dell’altro mondo

19 maggio 2018

Quindicesimo anno per Asian Film Festival, ospitato nelle sedi del Cinema Lumière e dell’Auditorium DAMSLab di Bologna dal 21 al 28 maggio.

In selezione opere dirette da noti cineasti, ma anche nuovi talenti e opere prime, in programma nella sezione Newcomers. Diversi i Paesi rappresentati e attuali i temi affrontati come il malese Shuttle Life, di Tan Seng-Kiat, sulla vita dura di una famiglia di Kuala Lumpur, o il giapponese A Beautiful Star, di Daihachi Yoshida. Tra gli esordi è atteso One Night on the Wharf, che saluta il debutto cinematografico del poeta e scrittore cinese Han Dong.

Ospiti della manifestazione il regista giapponese Yoshida Kota, brillante ed erotico in opere come Yuriko’s Aroma (2010), The Torture Club (2014) e Onna no ana (2014), la regista thailandese Anucha Boonyawatana, che si collegherà con il pubblico via Skype, il regista taiwanese Lai Kuo-an, e l’intraprendente regista filippino emergente Sonny Calvento. Non mancheranno infine momenti di confronto e incontro con il pubblico, come il convegno sul cinema taiwanese, che si terrà nella giornata inaugurale del 21 maggio, alle 15, in Via Barberia 4.

Asian Film Festival è frutto dell’accurata selezione di Cineforum Robert Bresson alla scoperta del cinema dell’Asia orientale, in collaborazione con Cineteca di Bologna, L’Università di Bologna, attraverso CITEM, DAMS e il Dipartimento di Lingue, l’Università di Modena e Reggio Emilia – Unimore, l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Istituto Confucio di Venezia, oltre al Collegio di Cina a Bologna. Gli eventi collaterali sono stati realizzati grazie a Fondazione del Monte, Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna, e dei partner stranieri di Cina, Malesia, Thailandia e Taiwan.